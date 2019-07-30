Serhat Keskinsoy Derince’de!

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu’da sürdüren Belediye Derincespor, geçen sezon Bayburt forması giyen Serhat Keskinsoy ile anlaştı. Keskinsoy “Yeni sezonda, yeni bir heyecan,yeni bir başlangıç için Belediye Derincespor'a imza atmış bulunmaktayım. Böyle bir camianın içerisinde yer alacağım için çok mutluyum” dedi.