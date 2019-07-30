Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu’da sürdüren Belediye Derincespor, geçen sezon Bayburt forması giyen Serhat Keskinsoy ile anlaştı. Keskinsoy “Yeni sezonda, yeni bir heyecan,yeni bir başlangıç için Belediye Derincespor'a imza atmış bulunmaktayım. Böyle bir camianın içerisinde yer alacağım için çok mutluyum” dedi.
Bugün 12:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Serhat Keskinsoy Derince’de!
Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu’da sürdüren Belediye Derincespor, geçen sezon Bayburt forması giyen Serhat Keskinsoy ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz