Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:09 TSİ- Gündem G: Bugün 13:10 TSİ

Kandıra’da sahilleri temizlendi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,  “Temiz Çevre, Temiz Kandıra” sloganı ile düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla birlikte sahilde çöp topladı. Gerçekleştirilen çevre etkinliği ile çevre kirliliğine dikkat çekilirken, vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması konusunda da harekete geçilmiş oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra Belediyesi ve Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çevre ve sahil temizliği etkinliğine katılan Başkan Adnan Turan, “Çevre Toplum Aynasıdır” yazılı tişörtü giyerek, eldivenlerini taktı. Elindeki çöp toplama maşası ve poşeti ile Kumcağız ve Kovanağzı sahillerinde temizlik seferberliğini başlattı.

EŞ ZAMANLI TEMİZLİK

Başkan Turan, çevreye duyarlı olan öğrenciler ile birlikte çöp toplarken, etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu Müdürü Hasan Çiftçi, Kandıra Anadolu Erkek İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yağcı, Anadolu Kız İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Koç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Kandıra Sorumlusu Ercan Öztürk, Belediye Birim Müdürleri ve belediye personelleri katıldı. “Cebeci, Kovanağzı,Kumcağız, Bağırganlı, Seyrek, Sarısu sahillerinde eş zamanlı temizlik seferberliği gerçekleştirdik” diyen Başkan Adnan Turan, toplumda çevre bilinci oluşması için, farkındalık yaratmak gerektiğini belirtti.  

GENÇLİK KAMPI ETKİNLİĞİ

Etkinliğin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumcağız Gençlik ve Spor Kampında etkinliğe katılan minik çevreciler ile sohbet eden Başkan Turan, ilçemizde nüfusun yoğun olduğu yaz ayında yaptığımız temizlikle vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmayı ve temiz, güzel bir Kandıra için harekete geçirmeyi hedefledik. Bunun yanında minik öğrencilerimize de çevre bilincini aşılamaya çalıştık" dedi. Daha sonra toplanan atıklar sergilendi ve ne kadar atık toplandığı belirlenerek geri dönüşüme gönderildi. Ayrıca düzenlenen etkinliğin sürekli hale getirileceği de duyuruldu.

Bugün 13:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz" mask
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz"
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek mask
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu mask
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
'Köye Dönüş' projesiyle memleketlerine dönüyorlar mask
'Köye Dönüş' projesiyle memleketlerine dönüyorlar
Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti mask
Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti
35 yıllık terziler ödüllendirildi mask
35 yıllık terziler ödüllendirildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
TÜPRAŞ personel alacak mask
TÜPRAŞ personel alacak
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL