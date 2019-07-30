Kandıra’da sahilleri temizlendi

Kandıra Belediyesi ve Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çevre ve sahil temizliği etkinliğine katılan Başkan Adnan Turan, “Çevre Toplum Aynasıdır” yazılı tişörtü giyerek, eldivenlerini taktı. Elindeki çöp toplama maşası ve poşeti ile Kumcağız ve Kovanağzı sahillerinde temizlik seferberliğini başlattı.

EŞ ZAMANLI TEMİZLİK

Başkan Turan, çevreye duyarlı olan öğrenciler ile birlikte çöp toplarken, etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu Müdürü Hasan Çiftçi, Kandıra Anadolu Erkek İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yağcı, Anadolu Kız İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Koç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Kandıra Sorumlusu Ercan Öztürk, Belediye Birim Müdürleri ve belediye personelleri katıldı. “Cebeci, Kovanağzı,Kumcağız, Bağırganlı, Seyrek, Sarısu sahillerinde eş zamanlı temizlik seferberliği gerçekleştirdik” diyen Başkan Adnan Turan, toplumda çevre bilinci oluşması için, farkındalık yaratmak gerektiğini belirtti.

GENÇLİK KAMPI ETKİNLİĞİ

Etkinliğin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumcağız Gençlik ve Spor Kampında etkinliğe katılan minik çevreciler ile sohbet eden Başkan Turan, ilçemizde nüfusun yoğun olduğu yaz ayında yaptığımız temizlikle vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmayı ve temiz, güzel bir Kandıra için harekete geçirmeyi hedefledik. Bunun yanında minik öğrencilerimize de çevre bilincini aşılamaya çalıştık" dedi. Daha sonra toplanan atıklar sergilendi ve ne kadar atık toplandığı belirlenerek geri dönüşüme gönderildi. Ayrıca düzenlenen etkinliğin sürekli hale getirileceği de duyuruldu.