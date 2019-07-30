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Çeker: Sağlıkçıların ödemeleri bayramdan önce yapılsın

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker, kamu çalışanları ile sağlık çalışanlarının tüm hak edişleri olan maaş, döner sermaye ek ödemeleri, nöbet ücretlerinin resmi tatil öncesi ödenmesini talep etti.
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Türk Sağlık Sen Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker, kamu çalışanları ile sağlık çalışanlarının tüm hak edişleri olan maaş, döner sermaye ek ödemeleri, nöbet ücretlerinin resmi tatil öncesi ödenmesi talebiyle sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Türk İmar Sen Kocaeli İl Temsilcisi Kürşat Karadeli’de yer aldı.

AYLIK BÜTÇENİN ÜZERİNDE OLACAKTIR

Çeker açıklamasını, “Ülkemizde ciddi bir ekonomik krizhüküm sürmekte olup her alanda kendini hissettirmektedir. Krizden en fazla etkilenen kesim ise bordro mahkûmları kamu çalışanları ve emeklilerdir. Hesap bilmez öngörüsü olmayan Malum Sen (Sarı Sendika) sayesinde Kamu çalışanları ve emekliler enflasyon canavarına teslim edilmiştir. Yakın bir zamanda mali yükümlüğü olan resmi tatile girilecektir. Kamu çalışanının harcamaları planlamış oldukları aylık bütçenin çok üzerinde olacaktır.  Ekonomik durgunluk da hesaba katıldığında piyasanın canlanması 2 milyon 600 bin kamu çalışanlarının tatilde yapacağı harcamalara paralel olacağı gözükmektedir” dedi.

MALİ TALEPLERİMİZ KARŞILANMALI

Çeker, “Siyasi irade ekonomik durgunluğun bir nebze olsun ortadan kalkması piyasalara canlılık gelmesi için Kamu çalışanları ile sağlık çalışanlarının tüm hak edişlerinin karşılığı ekonomik değerlerinin resmi tatil başlamadan ödenmesi ekonomik durgunluğa can suyu olacaktır. Kamu çalışanlarının diğer bir beklentisi de 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme de Genel başkanımızın açıkladığı Türkiye Kamu-Sen olarak 2020 Ocak ayından itibaren taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi ödemesi, buna ek olarak 2020 için yüzde 10+10, 2021 için yüzde 8+8 ve her yıl için yüzde 3 refah payı ödemesi şeklindeki taleplerimizin karşılanmasıdır”diye konuştu.

SİYASİ İRADE DİKKATE ALMALIDIR

Umarız ki bu taleplerimiz karşılık bulur ve kamu çalışanlarına güzel bir bayram geçirilmesi sağlanır” diyen Çeker, “Kamu çalışanları ve sağlık çalışanlarının sesi ve temsilcisi olarak siyasi iradeden talebimiz bayram öncesiçalışanların maaşı, döner sermaye ek ödemelerinöbet ücretleri,  il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde seyyar görev yapan sağlık çalışanlarının tüm hak edişlerinin, sağlık çalışanlarınaödenerek çalışanlara güzel bir jest yapılmasıdır. Kamu çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının bu haklı talebi siyasi irade tarafından dikkate alınmalıdır” dedi. Selin BECER

Bugün 13:57 TSİ - Sağlık

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