Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tartışma konusu olan Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamada bulundu. Turizmcilerin uzatılması için direttiği ancak iş dünyasının uzatılmasına sıcak bakmadığı bayram tatili süresi hakkındaki soruya yanıt veren Albayrak, "Olumlu bakmıyorum" dedi.
İŞ DÜNYASI DA TATİLLERİN UZATILMASINA SICAK BAKMIYOR
11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba sona ereceği düşünülen kurban bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmamış olsa da turizm ve sanayi sektörü konuyla alakalı farklı görüşlere sahip. Turizm sektörünün bayramın tatilinin uzatılmasına yönelik taleplerine karşılık, iş dünyası bayram tatilinin uzatılmasına sanayide ivme kaybına yol açması ve ekonomiye olumsuz etkileri olduğu gerekçesiyle mesafeli duruyor.
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