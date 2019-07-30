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Patlamada yaralanan işçi yaşamını yitirdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kaynak makinesiyle kurbanlık pazar kurulduğu sırada varil keserken yaşanan patlamada ağır yaralanan 39 yaşındaki İzmitli Özgür Kaya, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kaynak işçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Özgür Kaya, iddialara göre 24 Temmuz günü kaynak makinesi ile varil kesmek isterken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaya, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 13 gün önce işe başladığı öğrenilen Özgür Kaya'nın ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kaya’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İzmit’e getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Özgür Kaya’nın cenazesi Hayır Sevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körük Tepe Mezarlığında toplara verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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