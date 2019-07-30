Kandıra Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği önceki gün Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale kültür gezisine katıldı. Toplam 44 kişi, Çanakkale’nin tarihi yerlerini görme fırsatı buldu. Köylüler ilk kez Çanakkale zaferinin yapıldığı yeri görmenin mutluluğunu yaşadı. Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği Şükrü Başaran, kendilerine bu hizmeti veren Büyükşehir’e teşekkür etti.
Bugün 14:16 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Çakmaklar Köyü, Çanakkale'de
Kandıra Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği önceki gün Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale kültür gezisine katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz