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Çakmaklar Köyü, Çanakkale'de

Kandıra Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği önceki gün Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale kültür gezisine katıldı.
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Kandıra Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği önceki gün Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale kültür gezisine katıldı. Toplam 44 kişi, Çanakkale’nin tarihi yerlerini görme fırsatı buldu. Köylüler ilk kez Çanakkale zaferinin yapıldığı yeri görmenin mutluluğunu yaşadı. Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği Şükrü Başaran, kendilerine bu hizmeti veren Büyükşehir’e teşekkür etti.

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