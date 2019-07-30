Başiskele’de türkü rüzgârı esti

Başiskele Belediyesi, sahilde düzenlediği “Türkü Akşamı” programıyla ilçedeki vatandaşlara türkü ziyafeti sundu. Programda sahne alan sanatçılar Furkan Kayaoğlu ve Halil Özçelik, güzel türkülerle ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı.
OYUN OYNADILAR
Keyifli vakitler geçiren izleyiciler, duygusal türkülerde sanatçılara eşlik ederken, hareketli türkülerde oyunlar oynadılar. Belediye Başkanı Yasin Özlü, program sonunda yaptığı konuşmasında, “Başiskele'de kültür-sanat alanında etkinlik taleplerini değerlendirerek ekiplerince programlar gerçekleştirdiklerini ve Başiskele halkını kültür ve sanat konusunda düzenlenen etkinlikler ile doygunluğa ulaştıracakların ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz