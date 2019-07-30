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Batı Trakya Türkleri, Sadık Ahmet’i unutmadı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, Dr. Sadık Ahmet’i vefatının 24’üncü yıldönümünde unutmadı.
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Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 24. Yıldönümü dolayısıyla İzmit Acısu Sadık Ahmet Parkı'nda anma programı düzenledi. Programa Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Selim Şerif,  AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Elgin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ruşen Özcan, Istarancalılar Derneği Başkanı Kamil Terzi, Yalakdereliler Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, İZSANDER ve Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve dernek üyeleri katıldı.

SOYDAŞLARIN LİDERİ: SADIK AHMET

Anma programında konuşan Başkan Yüksel Öztürk, “Özellikle 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından Yunanistan Batı Trakya’daki baskıcı politikalarını arttırmıştı. Öyle ki yurt dışı seyahatlerine çıkan Batı Trakya Türklerinin Yunanistan’a geri dönmelerine izin verilmiyor. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’de üniversite eğitimlerini tamamlamış olan Batı Trakya Türkleri’nin diplomaları tanınmıyor. Türkler çalıştıkları işyerlerinden topluca işten çıkarılıyordu. Neyse ki Batı Trakya Türklerinin sesini dünyaya duyuran, defalarca hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, soydaşlarının hakkını savunmaktan vazgeçmeyen bir liderleri vardı: Doktor Sadık Ahmet’tir” dedi

EN ÖNEMLİ SORUNLAR ARASINDA

Öztürk, “Sadık Ahmet’in mücadelesini verdiği sorunların başında Yunanistan`ın Batı Trakya Türk Azınlığının etnik kimliğini tanımaması ve Batı Trakya Türk Azınlığının 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile elde etmiş olduğu haklarının Yunan Devleti tarafından gasp edilmesi gelmektedir. Batı Trakya Türk toplumuna ait azınlık okullarının kurulup denetlenememesi ve azınlık mensuplarının dini önderlerini seçme hakkının gasp edilmesi gibi konular Sadık Ahmet’in mücadelesini sürdürdüğü önemli sorunlar arasındadır” diye konuştu.

TEPEDEN TIRNAĞA MÜCADELE ADAMIYDI

Öztürk, “Dr. Sadık Ahmet tepeden tırnağa bir mücadele adamı idi. Yaşamını Batı Trakya Türklerinin davasına adamış, ömrü boyunca sadece Batı Trakya Türklerinin haklarını koruma adına değil, insan olmanın bilinciyle, insanlık onurunu savunmak için mücadele etmiş, emek vermiş ve bu davasında son olarak canını verecek kadar cesaretli ve gözü pek büyük bir dava adamıydı. Kendisini her geçen yıl daha çok özlüyoruz” şeklinde konuştu. Selin BECER

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