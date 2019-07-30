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Hürriyet: Beraberce çözüm üretmek önemli

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahalle Konağı’nı ziyaret etti. Mahalle muhtarlığının ve emekli evlerinin aynı binada kullanılmasıyla ilgili olarak Başkan Hürriyet, “Beraberce çözüm üretme çok önemli” dedi.
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Başkan Hürriyet hem mahalle muhtarlığı hem de emekli evleri üyeleriyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Programda İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Yaşar Kardeş, Mehmet Baştan, Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, azaları Aybars Kırver, Cihan Şişan, Nurten Aktaş, Gülçin Eryılmaz, Cihan Demirkıran ve emekli evi üyeleri de hazır bulundu. Programda emekli evi üyelerinden Ali Temiz ve Yusuf Bağdat, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için yazdıkları şiirleri okudular.

“MAĞDUR ETMEDEN SORUNU ÇÖZDÜK”

Programda Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarlığı’nın ve emekli evinin aynı binayı kullanmasıyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ben muhtarımıza ve emekli evimizi kullanan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Beraberce çözüm üretmek benim için çok önemli oldu. Muhtarımızın hizmet alanına ihtiyaç vardı. Bu konak da muhtarlar için yapılmıştı. Biz ne emeklileri ne de muhtarlığı mağdur etmeden sorunu çözdük” dedi.

“EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İnşallah bu birliktelik devam etsin. Bu bir başlangıç olsun. Tabi ki emeklilerimiz için daha güzel alanlar kazandıracağız. Sizlerin daha güzel zamanlar geçireceği yeni yerler yapacağız. Hep birlikte kararlar verip hareket edeceğiz” ifadelerinde bulundu. Başkan Hürriyet son olarak, “Türkiye’nin birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyacı var. Bizde,  hoşgörü ve saygı göstererek partizanlık yapmadan herkesle sevgi ve barış içinde bir araya gelmeliyiz. Birlik ve dayanışma ruhu ülkemiz adına çok kıymetlidir” dedi.

 

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