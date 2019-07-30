Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:21 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:22 TSİ

Yeniden Refah’tan, ‘Adil Düzen’ vurgusu

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il yönetim kurulu haftalık toplantısı, önceki akşam il binasında İl Başkanı Mehmet Aras başkanlığında yapıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplantıda konuşan Başkan Aras, Ülkemizde 85 yıldır 3 tip siyaset uygulandığını belirterek, “1’incisi Darbeler ve İhtilaller Siyaseti: 1960,  1980, 15 Temmuz 2016 tarihlerinde bunları yaşadık hepsi de dış bağlantılı ve gayri milli hareketlerdir. 2’ncisi Vizyon ve Komisyon Siyaseti ( hortum siyaseti): Bu sistemde toplanan tüm vergiler hükümete yakın olanlar arasında paylaşılır. Usulsüz ihaleler sayesinde milletten toplanan vergiler bu mutlu azınlığa aktarılır.

ADİL DÜZEN SİYASETİ

3’üncüsü Adil Düzen Siyaseti: Komşun açken sen tok yatamazsın siyasetidir. Ülkenin büyümesinden elde edilen nimetler halkın bütünü tarafından eşit bir şekilde paylaşılma siyasetidir. Güçten yana değil haktan yana olan, sömürü değil adil ve hakça paylaşımdan yana olan bu siyasete Adil Düzen siyaseti denir. Bunun tatbikini de 11 aylık REFAHYOL Hükümetinde Erbakan Hocamız uygulamış ve milletimizin yüzü gülmüştür. “ dedi.

Bugün 14:21 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Babacan'a gidecek ilk milletvekili! mask
Babacan'a gidecek ilk milletvekili!
Ünlü: Bayramından sonra Ülkücüler kadrolaşacaktır mask
Ünlü: Bayramından sonra Ülkücüler kadrolaşacaktır
Hürriyet’in yeni yardımcısı Özmural mı olacak? mask
Hürriyet’in yeni yardımcısı Özmural mı olacak?
Taşdemir: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, neyi saklıyor? mask
Taşdemir: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, neyi saklıyor?
Suriyelilerin eylem kararının ardından Bakan Soylu konuştu: Yaptırmayız mask
Suriyelilerin eylem kararının ardından Bakan Soylu konuştu: Yaptırmayız
CHP'li başkandan itiraf niteliğinde açıklama mask
CHP'li başkandan itiraf niteliğinde açıklama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
TÜPRAŞ personel alacak mask
TÜPRAŞ personel alacak
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!

GALERİ

DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL