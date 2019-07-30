Yeniden Refah’tan, ‘Adil Düzen’ vurgusu

Toplantıda konuşan Başkan Aras, Ülkemizde 85 yıldır 3 tip siyaset uygulandığını belirterek, “1’incisi Darbeler ve İhtilaller Siyaseti: 1960, 1980, 15 Temmuz 2016 tarihlerinde bunları yaşadık hepsi de dış bağlantılı ve gayri milli hareketlerdir. 2’ncisi Vizyon ve Komisyon Siyaseti ( hortum siyaseti): Bu sistemde toplanan tüm vergiler hükümete yakın olanlar arasında paylaşılır. Usulsüz ihaleler sayesinde milletten toplanan vergiler bu mutlu azınlığa aktarılır.

ADİL DÜZEN SİYASETİ

3’üncüsü Adil Düzen Siyaseti: Komşun açken sen tok yatamazsın siyasetidir. Ülkenin büyümesinden elde edilen nimetler halkın bütünü tarafından eşit bir şekilde paylaşılma siyasetidir. Güçten yana değil haktan yana olan, sömürü değil adil ve hakça paylaşımdan yana olan bu siyasete Adil Düzen siyaseti denir. Bunun tatbikini de 11 aylık REFAHYOL Hükümetinde Erbakan Hocamız uygulamış ve milletimizin yüzü gülmüştür. “ dedi.