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Cımbızdere Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, Derince Cımbızdere Vadisi’ndeki çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
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Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleri ile dinlenip stres atabileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanan Derince Cımbızdere Vadisi, 25 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Çeşitli türlerde yüzlerce ağacın dikildiği Cımbızdere’de, çocuklar için oyun grupları ve vatandaşların kullanabileceği kamelyalar inşa edildi. Çocuk ve yetişkinlerin dinlenip stres atabileceği Cımbızdere Vadisi’nde bin 700 metre yürüyüş yolu da bulunuyor.

BİN 622 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışarak tamamladığı Cımbızdere Vadisi’nde, farklı türlerde bin 547 ağacın dikimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında Gold Raider, Toros Sediri, Atlas Sediri, Dişbudak, Tijli Erguvan, Şeker Akçaağaç, Kartopu, Alev gibi ağaçlar dikildi. Ayrıca Karayemiş, Elma, Ceviz, İncir, Erik Vişne, Dut, Erik ağacı türünde ağaçların dikimi gerçekleştirildi. 221 adet de çalı grubu yerleştirildi. Ayrıca alanın sürekli yeşil kalması için damla sulama sistemi kuruldu.

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