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Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı

İzmit’te alkol aldığı öne sürülen halk otobüsü sürücü polislerden kaçarken park halindeki araçlara çarptı. Polisin kurduğu barikatla durdurulan halk otobüsü sürücüsü ve 3 yıl önce örnek şoför seçilerek altınla ödüllendirilen sürücü arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre İzmit’te alkol alarak direksiyon başına geçen halk otobüsü sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin durdurmak istediği F. T. (42) idaresindeki 41 J 0406 plakalı halk otobüsü ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü, Ömerağa Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde kurulan polis barikatı ile durduruldu. Burada polis ekiplerine direnen ve zorluk çıkartan sürücü F.T. Ve yanındaki arkadaşı E.S. (32) polisin zor kullanması ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen F.T. ile E.S.’nin seferde olmadıkları ve yakıt almak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

F.T.

Çok sayıda kayıtları var

Alkol metreye üflemeyi reddeden ve sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede de kan örneği vermeyi kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden E.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü F.T. İse tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Otobüs sürücülerinden E.S.’nin 17 Kasım 2016'da yolculara davranışları nedeniyle örnek şoför seçilen ve dönemin kooperatif başkanı Mustafa Kurt tarafından altın ile ödüllendirildiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önce işledikleri hırsızlık, kasten yaralama, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, tehdit gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen F.T. adli kontrol karı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

E.S.

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Yorumlar

(3)
03

İzmit - birebir insanlarla temas eden kişilerin adli sicil kayıtlarına bakılarak o şoför koltuğuna oturtulmalı. herkesin karısı çoluğu çocuğu biniyor bu otobüslere, benim çocuklarımın gasptan, hırsızlıktan en önemlisi uyuşturucudan suçu olan birisinin yanında olmaması lazım.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 16:55
02

Emre Meşe - sizin seçeceğimiz örnek şoförde ancak bu kdr olur toplu taşıma acil olarak belediye kontrolünde artmalı halk otobüsleri devre dışı bırakılmalı

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 16:14
01

İzmitli - Kendini kandırmış.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 15:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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