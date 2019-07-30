Alınan bilgiye göre İzmit’te alkol alarak direksiyon başına geçen halk otobüsü sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin durdurmak istediği F. T. (42) idaresindeki 41 J 0406 plakalı halk otobüsü ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü, Ömerağa Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde kurulan polis barikatı ile durduruldu. Burada polis ekiplerine direnen ve zorluk çıkartan sürücü F.T. Ve yanındaki arkadaşı E.S. (32) polisin zor kullanması ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen F.T. ile E.S.’nin seferde olmadıkları ve yakıt almak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

F.T.

Çok sayıda kayıtları var

Alkol metreye üflemeyi reddeden ve sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede de kan örneği vermeyi kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden E.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü F.T. İse tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Otobüs sürücülerinden E.S.’nin 17 Kasım 2016'da yolculara davranışları nedeniyle örnek şoför seçilen ve dönemin kooperatif başkanı Mustafa Kurt tarafından altın ile ödüllendirildiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önce işledikleri hırsızlık, kasten yaralama, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, tehdit gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen F.T. adli kontrol karı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

E.S.