Enes ve Zeliha evlilik yolunda ilk adımı attı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışma arkadaşlarım dediği personellerinin mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor. Başkan Söğüt son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürülüğü çalışanı Enes Keskin ve Zeliha Mesçi’nin nişan merasimine katıldı. Mustafa Efe Kültür Merkezi’nde düzenlenen nişan törenine ayrıca AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, çiftin aileleri ve çalışma arkadaşları katılım sağladı.

YÜZÜKLERİ TAKILDI

Geniş bir katılımla geçen nişan töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; “Çalışma arkadaşlarımızın mutlu günlerinde yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç kardeşlerime ömür boyu saadetler diliyorum. Keskin ve Mesçi ailelerini tebrik ediyorum. Allah tamamına erdirsin. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Konuşma sonrasında çiftin nişan yüzükleri takıldı.