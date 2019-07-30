AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarete AKP ve MHP İl yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ziyarette AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ülkücülerin bayramdan sonra belediyelerde kadro istemeleri konusunda, “Şu anda özellikle belediyelerimizin içinde bulunduğu durumlarda yeniden istihdam söz konusu olduğunda ona göre hareket ederiz. Bir sıkıntı yok” dedi.

BİZE GÜÇ VE DESTEK VERDİLER

Ziyarette konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Benim il başkanı olarak görevlendirilmemden sonra değerli Aydın bey ve heyeti bizleri ziyaret ettiler. Bizlere güç ve destek verdiler. Bizde bugün iade-i ziyaret anlamında Aydın başkanımıza ziyarette bulunuyoruz. Cumhur İttifakı’nın en güçlü sürdürüldüğü il Kocaeli. Bundan sonra da memleket sevdamız uğruna kalplerimiz ortak atışı devam edecek. Aydın kardeşime teşekkürlerimi arz ediyorum. Birlik beraberliğimiz güçlü bir şekilde devam edecek.

ELLİBEŞ ABİ KONUMUNDA

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’de 17 yıldır tek başına iktidarda olan bir partinin il başkanı olan Mehmet Ellibeş’e büyük yük düştüğünü biliyoruz. Abi konumunda olan Mehmet Ellibeş’in il başkanı olması ilimiz için bir kazanımdır. Mehmet Ellibeş ile bizim ekibimiz Cumhur İttifakı’nın daha da güçlenmesi adına çalışacağız” dedi.

BİRİLERİNİ HUZURSUZ ETMEYE DEVAM

Birlikteliğimiz birilerini rahatsız etmeye devam edecek diyen Ünlü, “Birilerini huzursuz etmeye devam edeceğiz. Dedikodu yapacaklar ama ne yaparlarsa yapsınlar bizler elimizden geleni yapacağız. Cumhur İttifakına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ziyaretler anlam ifade ediyor. Biz Kocaeli’de yaşayan herkesin haklarını korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜLKÜCÜLERİN İŞİ KONUSUNDA SIKINTI YOK

Ülkücülerin işe alınması yönündeki konuya soruya yanıt veren Ellibeş, “Siz mesajı tam alamamışsınız. İstihdam anlamında ortak eylemlerimiz devam ediyor bundan sonrada devam edecek. Şu anda özellikle belediyelerimizin içinde bulunduğu durumlarda yeniden istihdam söz konusu olduğunda ona göre hareket ederiz. Bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

PARTİ KURAN KURSUN

Yeni partinin kurulması ile ilgili konuşan Ellibeş, “Fitne fesatçılara fırsat vermeyeceğiz. Partimizi bölme adına yapılan çalışmalara da fırsat vermeyeceğiz. Şartları yerine getiren herkes siyasi partisini kurabilir. Parti kuran kursun ama kimse bizim içimizi karıştırmaya çalışmasın. Biz bir aileyiz. Biz bütünlüğümüz adına zaten bir irade ortaya koymuşuz” açıklamalarında bulundu.

DEDİKODUDUR BU SÖYLEMLER

Öte yandan ziyarette son olarak AKP Milletvekili Fikri Işık’ın yeni kurulacak partiye geçmesi yönündeki iddialara da yanıt veren Ellibeş, “Geçmiş dönem bakanımız Fikri bey gerçeği söyledi. AK Parti bölünebilir mi diyenlerin dedikodusudur bu söylemler. Biz 2023 hedeflerine doğru yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Selin BECER