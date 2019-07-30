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Ünlü’den Hürriyet’e koordinatör göndermesi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e göndermede bulunarak, “Malum odaları olup, resmi görevi olmayan koordinatörler var ilimizde. Bizim siyasi koordinatörümüz Ertan Yılmaz’dır. Maaşı yok, odası var diğer koordinatörlere duyurulur” dedi.
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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında kent gündemini değerlendirdi. MHP’nin yavaş yavaş konre takvimine doğru gittiğini söyleyen Ünlü, “Kimse fitne fesat çukuruna düşmemeli. Herkes sağduyulu bir şekilde süreci takip etmeli. Bu anlamda istişare toplantılarımızı yapıyoruz. Cumhur İttifakı’nı bozmak isteyen, fitne fesat yaratmaya çalışıyorlar ama MHP oyuna gelmeden süreci atlatacaktır. Birliğimizi bozmak isteyenler yanılgı ve moral bozukluğuna uğrayacaklardır. Tüm teşkilatlarımız tek ses olmaya ve liderimizi anlamaya devam edecek” dedi.

KOORDİNATÖRLÜK MODA OLDU

Ünlü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e göndermede bulunarak, “Bu aralar moda olan koordinatörlük departmanını bizde hayata sokuyoruz. Malum odaları olup, resmi görevi olmayan koordinatörler var ilimizde. Bizde bundan sonra siyasi koordinatör atamaya karar verdik. Bizim siyasi koordinatörümüz Ertan Yılmaz’dır. Maaşı yok, odası var diğer koordinatörlere duyurulur” dedi. Selin BECER

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