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Dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi serbest, 12 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kredi notu düşük insanlara kredi vermek ve konteyner satmak bahanesi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 kişi tutuklanırken 14 kişi ise serbest bırakıldı.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen 26 kişilik gruba yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 28 cep telefonu 1 hard disk 22 sim kart 8 hafıza kartı 4 flash bellek ayrıca bir miktar uyuşturucu madde elle geçirildi.

Firari şüpheliler aranıyor

Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadiyle ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalan şüpheli şahıstan E.Ş. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken işlemleri tamamlanan 25 şüpheli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 12’si tutuklanırken 10’u ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Konuyla ilgili firar olan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Nuri AKÇAHARMAN

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