2019-2020 sezonunda 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kocaelispor, ilk maçında Payasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
FİKSTÜR ŞÖYLE:
1. Hafta: Payasspor-Kocaelispor
2. Hafta: Kocaelispor-Fethiyespor
3. Hafta: Cizrespor-Kocaelispor
4. Hafta: Kocaelispor-Turgutluspor
5. Hafta: Belediye Derincespor-Kocaelispor
6. Hafta: Kocaelispor-Ofspor
7. Hafta: Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaelispor
8. Hafta: Kocaelispor-Kozanspor
9. Hafta: Karşıyaka-Kocaelispor
10. Hafta: Kocaelispor-Erbaaspor
11. Hafta: 1877 Alemsağ-Kocaelispor
12. Hafta: Kocaelispor-Fatsa Belediyespor
13. Hafta: Kemerspor 2003-Kocaelispor
14. Hafta: Kocaelispor-Erokspor
16. Hafta: Ağrı 1970-Kocaelispor
17. Hafta: Kocaelispor-Elazığ Belediyespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz