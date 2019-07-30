Vatandaş simit zammından memnun değil "Çay, simit, peynir lüks oldu"

Simitçiler susamın kilosunu 18 TL’ye unu ise 110 TL’ye aldıklarını ifade ederek Fırıncılar Odası'na zam talebinde bulunmuştu. Fırıncıların zam talebi onaylandı ve İzmit ile özdeşleşen, vatandaşın vazgeçilmez lezzetlerinden olan simidin fiyatı 1.50 TL’den zamlanarak 1.75 TL’ye yükseldi. Daha önce 100 gramı 1,50 TL olan simidin gramajı aynı kaldı sadece fiyatı 25 kuruş arttı. Simide yapılan zammı bundan sonra 1, 75 TL’den yiyecek olan Kocaeli halkına sorduk. Vatandaş İzmit’in meşhur gevrek simidine yapılan zammı eleştirdi.

“ZAM OLMASI ŞAŞIRTMADI”

Esnaf olan Tuğberk Çakat (29) simide yapılan zammı eleştirdi. Çakat, “Neden sürekli güne zam haberleriyle uyanıyoruz? Elektrik, su, doğal gaz her şey sürekli zamlanıyor bir de buna simit eklendi. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar ekmek, simit bile yiyemezse ne yiyecek? İnsanlar bari besinlerini ekmekten, simitten alsın. Her şeye zam geliyor, simide de zam gelmesi bu yönden şaşırtmadı. Simitten sonra ekmeğe de zam gelir diye düşünüyorum” dedi.

“SABAH KÜLTÜRÜNÜ YOK ETTİLER”

Ev hanımı olan Reyhan Temel (48), “İnsanların bir sabah kültürü vardı. Çay, simit, peynir üçlüsünü yok ettiler. Her şey çok pahalı. İnsanlar borçla yaşamaya çalışıyor. Bence simit fiyatı ekmekten daha ucuz olmalı, en azından ekmeği geçmemeli. Farklı olarak bir susam var. Tamam zamlanmış olabilir ama bir ekmek ve bir simide baktığımızda miktarları da farklı. Bu zamlar neye göre yapılıyor onu da bilmiyoruz?” açıklamalarında bulundu.

“SİMİT ARTIK LÜKS”

Garsonluk yapan Sinan Yılmaz (24), “Günümüzde vatandaş ekonomik krizle boğuşuyor. Millet simit bile yiyemeyecek duruma geldi. Ekonomi çökmüş durumda. Simite yapılan 25 kuruşluk zammı doğru bulmuyorum. Çay 2 TL, peynir 75 kuruş, simit de şimdi 1.75 oldu. Simidi önceden parası olmayanlar yerdi ama bu gidişle artık simit de bir lüks olacak gibi duruyor” dedi.

“ÖĞRENCİYE GÖRE FİYAT PAHALI”

Melisa Gerez (20), “Ben öğrenciyim ve her sabah kahvaltımı simit ile yapıyordum. Simit, çay, peynir yaparken de düşüneceğiz. Simidin 1.75 TL’den satılması bence doğru bir uygulama değil. Bu fiyat öğrencilere göre pahalı” ifadelerini kullandı.

“ÇOĞUNLUK AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR”

İşletmecilik yapan Erbil Simooğlu (27), “İnsanların aldığı ücretler belli. Bu ülkenin çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor. Böyle bir durumda şimdi simit olmuş 1.75 TL ne yorum yapılabilir ki? Ne diyelim yani? Milletin beli bükülmeyi geçti artık. Artık neye zam geldi takip edemiyoruz” açıklamalarında bulundu.

1 YILDA 25 KURUŞ ZAM

Medya sektöründe çalışan Meltem Armağan (29), “Simite zam gelmesi kötü oldu. Ben sabahları işe giderken hep simit alırım. 1.75 TL gerçekten bütçemize göre çok pahalı. Bildiğim kadarıyla simide en son zam 2018 yılında yapılmıştı ve 1.50 olmuştu. 1 yılda 25 kuruş birden zamanlanması kötü oldu. Umarım peşine ekmeğe de zam gelmez” şeklinde konuştu.

“FIRINCILARLA EMPATİ DE YAPMAK GEREK”

Esnaflık yapan Serhat Karaduman (28), “Açıkçası simide yapılan zammı vatandaş olarak çok buluyorum ancak biraz fırıncılarla empati kurmak da gerekiyor. Fırıncılar da kendilerine göre haklıdır. Çünkü her şeye zam geldi. Bir esnaf olarak baktığımda dükkanı kira, elektriğe, suya, una her şeye zam geldi. Esnafın da bir şekilde ayaklarının üstünde durması gerekiyor” dedi. Selin BECER