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Vakıf üniversitesi Kocaeli’ye yakışacak

İlimtepe’deki dernek ziyaretine katılan YÖK eski Başkan Vekili İsa Eşme, İlimtepe’nin Vakıf Üniversitesi için şartlarının uygun olduğunu söyledi.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de bulunan Doğal Yaşam Sitesi’nde Site Başkanı Mevlüt Zengin ve yönetimi tarafından ağırlandı. Ziyarette ayrıca; YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Durul Ören ve Prof. Dr. Süreyya Öney de yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan sohbette, Körfez’e bir vakıf üniversitesi kazandırma fikri masaya yatırıldı.

“KÖRFEZ GERÇEKTEN ŞANSLI”

YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu belirtirken, gerekli alt yapı kurulması noktasında her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Başkan Şener Söğüt de bu konuda her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, “Stratejik illerin tam ortasında yer alan Kocaeli bunun için gerçekten şanslı. İlimtepe bölgesi de bu konuda bir adım önde.

“YAPACAĞIMIZ İSTİŞARELER ÖNEMLİ”

Biz; Körfez Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunuruz. Yer tahsisi konusunda da gerekli adımları atarız. Kocaeli Üniversitemizin Körfez ve Hereke Kampüsleri dışında bölgede bir de vakıf üniversitesinin yer alması bizleri de mutlu eder. Sizlerle yapacağımız istişareler de bizler için yol haritası olacaktır. Bilgi, birikim ve tecrübelerinizden bu konuda faydalanmak bizler için önemli” dedi.

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