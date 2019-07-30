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Hüseyin Gülaçtı'nın ifadesi ortaya çıktı!

İzmit’te uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe hizmet veren ve bir süre önce borçlarını ödemeden iş yerini kapatarak yurtdışına kaçan Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında şuana kadar 76 kişinin dolandırıcılık nedeniyle şikayette bulunduğu Gülaçtı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İzmit İstiklal Caddesi Belediye İş Hanında uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe hizmet veren Gülaçtı Kuyumculuğun bir süredir işlerinin kötü gittiği ve piyasaya olan borçlarını ödeyemediği konuşuluyordu. Gülaçtı Kuyumculuk 2 Mayıs 2019 günü kepenklerini açmamıştı. Yapılan araştırmalarda iş yeri sahibi Hüseyin Gülaçtı’nın olandan birkaç gün önce iş yeri çalışanlarının çıkışını verdikten sonra dükkanı boşaltarak kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı. Gülaçtı’nın kaçmasının ardından dolandırıldıklarını öne süren onlarca kişi Kocaeli Adliyesine giderek şikayette bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı

Yapılan şikayetler günden güne artarken Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ise Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kıbrıs’ta olduğu öğrenilen Hüseyin Gülaçtı’ın 29 Temmuz 2019 günü sabah saat 10: 00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı tespit edildi. Burada yapılan kontrollerde aranması olduğu öğrenilen Hüseyin Gülaçtı, İstanbul polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gülaçtı’nın Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arandığını öğrenilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Dolandırıcılık suçunu kabul etmedi

Öğlen saat 12: 00 sularında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınan Gülaçtı, ifadesi alınmak üzere İzmit’e götürüldü. Gülaçtı daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada alınan ifadesinin ardından öğlenden sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilen Gülaçtı önce nöbetçi savcılığa götürüldü. Hüseyin Gülaçtı’nın emniyette ve savcılıkta alınan ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

76 kişi şikayetçi

İfadesinde, İzmit’te ticari faaliyetlerine uzun zamandır devam ettiğini belirten Gülaçtı’nın son zamanlarda yaşanan krizle birlikte borçlarını ödemekte güçlük çektiğini, birçok borcunu ödedikten sonra iş yerini kapatmak zorunda kaldığını, kalan borçlarını ise ödeyeceğini söylediği iddia edildi. Burada alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Gülaçtı, saat 19: 30 sularında nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. Gülaçtı’ın gözaltına alındığı süre zarfından tutuklandığı süre zarfına kadar kelepçe takılmadığı öğrenildi. Öte yandan Hüseyin Gülaçtı hakkında şuana kadar 76 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN

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