PepsiCo, Pioneer Foods’u satın aldı

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Weet-Bix, Liqui-Fruit, Ceres, Sasko, Safari, Spekko ve White Star gibi tanınmış ölçekli markalara sahip Pioneer Foods’u satın aldı. Afrika menşeli temel gıda maddelerinde güçlü bir konuma sahip olan Pioneer Foods’un satın alınmasıyla PepsiCo, Sahra Altı Afrika’da üretim ve pazarda büyüme kabiliyetlerini artırmış olacak.

“BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ”

Dünya çapında kilit pazarlarda büyümelerini sürdüreceklerini belirten PepsiCo Başkanı ve CEO Ramon Laguarta, “Yiyecek içecek kategorisinde Fayda Gözeterek Kazanırken global lider olma vizyonumuza ulaşma yolunda, Güney Afrika’nın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden Pioneer Foods ile güç birliği içinde bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Pioneer Foods satın alması, Afrika’daki işlerimizi büyütmemizi sağlayacak farklı bir fırsatı temsil ediyor. Öyle ki, yalnızca Güney Afrika’da değil aynı zamanda Sahra Altı Afrika’da da genişleme stratejimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor’’ diye konuştu.