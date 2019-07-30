Belediye Derince'nin maçları belli oldu

BELEDİYE DERİNCE’NİN İLK YARI MAÇLARI:
1.HAFTA-B.DERİNCE-1877 ALEMDAĞ
2.HAFTA-FATSA BELEDİYE-B.DERİNCE
3.HAFTA-B.DERİNCE-KEMER 2003
4.HAFTA-EROK A.Ş.-B.DERİNCE
5.HAFTA-B.DERİNCE-KOCAELİSPOR
6.HAFTA-AĞRI 1970-B.DERİNCE
7.HAFTA-B.DERİNCE-ELAZIĞ B.
8.HAFTA-PAYAS-B.DERİNCE
9.HAFTA-B.DERİNCE-FETHİYE
10.HAFTA-CİZRE -B.DERİNCE
11.HAFTA-B.DERİNCE-TURGUTLU
12.HAFTA-BELEDİYE DERİNCE BAY
13.HAFTA-OF A.Ş.-B.DERİNCE
14.HAFTA-B.DERİNCE-B.Ç.TEPECİK.
15.HAFTA-KOZAN FK-B.DERİNCE
16.HAFTA-B.DERİNCE-KARŞIYAKA
17.HAFTA-ERBAA-B.DERİNCE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz