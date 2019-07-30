Gölcükspor'un fikstürü belli oldu

GÖLCÜKSPOR’UN İLK YARI MAÇLARI:
1.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞ
2.HAFTA-BAYRAMPAŞA-GÖLCÜKSPOR
3.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-SOMASPOR
4.HAFTA-DARICA G.B.-GÖLCÜKSPOR
5.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-DİYARBEKİR
6.HAFTA-PAZARSPOR-GÖLCÜKSPOR
7.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-OSMANİYE
8.HAFTA-KARACABEY-GÖLCÜKSPOR
9.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-NEVŞEHİR B.
10.HAFTA-MODAFEN-GÖLCÜKSPOR
11.HAFTA-GÖLCÜKSPOR H.E.ADIVAR
12.HAFTA-MALATYA YEŞİL.-GÖLCÜKSPOR
13.HAFTA-YOZGAT 1959-GÖLCÜKSPOR
14.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-MUĞLASPOR
15.HAFTA-BATMAN PET.-GÖLCÜKSPOR
16.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-1954 KELKİT
17.HAFTA-NAZİLLİ BEL.-GÖLCÜKSPOR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz