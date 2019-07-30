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Gölcükspor'un fikstürü belli oldu

2019-2020 sezonu TFF 3. Lig fikstürü çekildi… Gölcükspor'un programı belli oldu.
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GÖLCÜKSPOR’UN İLK YARI MAÇLARI:

1.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞ

2.HAFTA-BAYRAMPAŞA-GÖLCÜKSPOR

3.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-SOMASPOR

4.HAFTA-DARICA G.B.-GÖLCÜKSPOR

5.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-DİYARBEKİR

6.HAFTA-PAZARSPOR-GÖLCÜKSPOR

7.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-OSMANİYE

8.HAFTA-KARACABEY-GÖLCÜKSPOR

9.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-NEVŞEHİR B.

10.HAFTA-MODAFEN-GÖLCÜKSPOR

11.HAFTA-GÖLCÜKSPOR H.E.ADIVAR

12.HAFTA-MALATYA YEŞİL.-GÖLCÜKSPOR

13.HAFTA-YOZGAT 1959-GÖLCÜKSPOR

14.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-MUĞLASPOR

15.HAFTA-BATMAN PET.-GÖLCÜKSPOR

16.HAFTA-GÖLCÜKSPOR-1954 KELKİT

17.HAFTA-NAZİLLİ BEL.-GÖLCÜKSPOR

Bugün 16:40 TSİ - Spor

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