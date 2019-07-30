Amatör'lerin beklediği kitapçık yayınlandı

2019-2020 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları Kitabı yayınlandı. 2019-2020 sezonunda amatör lisans işlemi bedelleri, amatör futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları, amatör liglerde yaş, statü, liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı uygulama esasları, 29 Temmuz 2019 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi. Uygulama esasları "2019-2020 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar" kitabı adı altında basımı yapılarak tüm amatör kulüplere dağıtımı yapılacak. Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri 30 Temmuz - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında, ikinci transfer dönemi işlemleri ise 02 Ocak-14 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.