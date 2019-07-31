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Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

Körfez D-100 karayolu Barbaros Mahallesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
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Körfez D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan 41 VS 575 plakalı TIR, Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi D-100 karayolu nakliyeciler mevkisinde sağ tarafında seyreden 35 AN 3904 plakalı otomobilin sol arka kapı ve çamurluğuna çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle araçları yolun sağına park eden her iki taraf kısa sürede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan F.S., M.K. ve oğlu Y.K., TIR’da bulunan Ferhat Ç., Furkan E. Ve Seyhan B. arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede otomobilde bulunan 3 kişi TIR’daki 3 kişiyi bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan F.S. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar, yapılan inceleme işlemlerinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve firar eden M.K. ve oğlu Y.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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