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O sapık olay yerine geri döndü ve yakalandı

Başiskele'de bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
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Başiskele'de bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı. Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bugün 09:01 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Hakan - Müslüman ülkede tecavuz hırsızlık almışbaşını gidiyor kimse nedenböyle oluyordiye sorgulamıyor elin gavuru ceza evlerini kapatayır düşünmek lazım

Yanıtla . 0Beğen 31 Temmuz 11:25
02

Izmitli - cezaevleri dolu diye siz tuttuğunuzu salarsanız bu ülkede ne tacizin ne tecavüzün ne kadın cinayetlerinin ne hırsızlığın ne yolsuzluğun onune gecemezsiniz yazık polisin emeğine mesaisine yakıtına

Yanıtla . 0Beğen 31 Temmuz 10:37
01

Sude - Iki gün sonra serbest ne anladimki

Yanıtla . 2Beğen 31 Temmuz 09:05
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