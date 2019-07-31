Eğitimlerine Mahalle Konağında devam etmek istiyorlar

İzmit Tüysüzler Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlk ve Ortaokulu okul aile birliği üyeleri ile veliler, yeni okulları yapılana kadar eğitimin mahalle konağında devam etmesini istiyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan okul aile birliği üyeleri ve veliler şunları söyledi:

“Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlk ve Ortaokulu okul aile birliği üyeleri olarak yerel basında çıkan okulumuz ile ilgili haberleri okumak öncelikle bizleri şaşırtmış ve üzmüştür. Bizler mahalle sakinleri ve veli olarak okulumuzun yenisinin yapılma sürecinde mahallemizde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağında eğitim öğretime devam etmekten son derece memnunuz. Okulumuz konum olarak çok güzel bir yerde olup; egzost dumanından, şehir gürültülerinden uzak, kuş sesleri ve doğayla iç içe bir yerdedir.

MAHALLE KONAĞINDA DEVAM ETSİN

Mahalle konağının öğrencilerimizin evlerine yürüme mesafesinde olması bizler için çok büyük bir avantajdır. Bizler ve mahalledeki birçok veli taşınma sürecinde mahallemizden uzak okullara taşınma konusunda olumsuz düşünce ve kaygı içindeydik. Okulun mahalle konağına taşınmasının gündeme gelmesi bizleri son derece rahatlatmıştır.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Çocuklarımız evlerine çok yakın bir binada eğitim öğretimini sürdürmektedir ve bu durum biz velileri çok memnun etmektedir. Yakın olmasından dolayı yaşlı dede ve nineler bile torunlarını rahat bir şekilde okuldan alabilmektedir, herhangi bir acil durumda çocuklarımıza hemen ulaşabilmekteyiz. Zaten mahallemize uzak bir binada geçici süreyle eğitim verilme fikrine en başından beri karşı idik.

İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Sınıflarımız ortalama 20 kişilik olup öğrenciler rahatça anlayarak ders işleyebiliyorlar ve başarı elde ediyorlar. Velilerden duyduğumuz genel düşünceler ise öğretmenlerimizin fedakârlıklarının da bu başarı da büyük pay sahibi olmasıdır. Öğretmenlerimiz veliler ile sürekli iletişim halindedir, veli ziyaretleri yapmaktadırlar ve her vakitte fedakârlıklarıyla biz velileri memnun etmektedirler.

SON DERECE ABARTILMIŞ

Basında çıkan haberlere katılmamakla birlikte okulumuzda eğitim öğretimin devamı ve öğrencilerimizin güvenliği açısından sıkıntının bulunmadığını düşünmekteyiz. Çocuğun bulunduğu her ortamda meydana gelebilecek kazaların haberlerden son derece abartılarak anlatılması bizleri üzmüştür. Bahçe alanımızın uygun olmadığı söylenmiştir. Bu velimiz anladığım kadarı ile sportif ve sosyal alanda okulumuzun başarılarından haberdar değil!

ÇOK DAHA AVANTAJLI

Oyun alanı, tören alanı ve park alanı yeterli olduğunu düşünüyoruz. Doğru kullanıldığı takdirde bahçe alanımız oldukça yeterlidir. Yeni okulumuzun inşaatı hızla devam etmektedir, mahallemize güzel ve tüm imkânları olan bir okul yapılmaktadır. İnşaat tamamlanıp bina bitene kadar geçici olarak kullandığımız bu bina, gitmemiz gerektiği düşünülen diğer binalara göre çok daha avantajlıdır. Yüksek gerilim hattından şikâyet edilmiştir. Mahallemize geldiğinizde göreceksiniz ki burası bir yerleşim merkezidir. Ciddi bir risk söz konusu ise buralara yerleşim izni verilir miydi?

ÇOĞUNLUĞUN FİKRİ

Öğrenci tuvaletleri standartlara uygun olarak okulumuzda kullanılmak için yaptırılmıştır. Tuvaletlerde öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tuvaletlerin yeri belediye ekiplerince fizibilite çalışması yapılarak belirlenmiş ve en uygun yere montajı yapılmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde memnuniyet oranının yüksek olduğunu tespit etmekteyiz, tek bir velinin durumdan rahatsız olması çoğunluğun fikrini değiştirmemektedir. 1 velinin fikri mi önemlidir yoksa çoğunluk olarak diğer tüm velilerin mi?

SON DERECE MEMNUNUZ

Kısacası bizler okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velileri olarak öğrencilerimizin geçici olarak eğitim öğretime devam ettiği mahalle konağında bulunmaktan son derece memnunuz. Adı geçen öğrenci velisinin neden bu tür bir açıklama yaptığına da bir anlam veremiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin tören esnasında çekilmiş fotoğraflarının gazetelerde izinsiz kullanılması bizleri rahatsız etmiştir.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Eski hali mahalle konağı olan ve okul olarak kullanılmak için geçici süreyle bize tahsis edilen bina için; bu süreçte desteklerini esirgemedikleri için İzmit Kaymakamımız Sayın Ersin Emiroğlu’na, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Mahalle Muhtarımız Selahaddin Harata’ya, konağı öğrencilerimizin kullanımına sunduğu için İzmit Belediyesi'ne, teşekkürü borç bilir şükranlarımızı sunarız”