Bugün 11.00’da İzmit Belediyesi Encümen toplantısında Alikahya'da bulunan spor tesislerinin Kocaelispor'a ücretsiz tahsisinin gerekliliği için öncesinde devam eden kira sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınacak.
AYNI GÜN ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLECEK
Kira sözleşmesi ücretsiz tahsis için karşılıklı olarak fesh edilecek ve aynı gün içerisinde Kocaelispor yöneticileriyle bir araya gelinerek Alikahya tesislerinin ücretsiz tahsisi sağlanması için toplantı yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz