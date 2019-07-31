Bugün 11.00’da İzmit Belediyesi Encümen toplantısında Alikahya'da bulunan spor tesislerinin Kocaelispor'a ücretsiz tahsisinin gerekliliği için öncesinde devam eden kira sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınacak.

AYNI GÜN ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLECEK

Kira sözleşmesi ücretsiz tahsis için karşılıklı olarak fesh edilecek ve aynı gün içerisinde Kocaelispor yöneticileriyle bir araya gelinerek Alikahya tesislerinin ücretsiz tahsisi sağlanması için toplantı yapılacak.