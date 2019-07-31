CHP’den ihraç edildi, yeni parti kuruyor

Türkiye’nin siyaset gündeminde son günlerde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlığı yer alıyor. Bu hazırlıkların akabinde Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir parti kuracağını açıkladı.

HEPSİ BİRBİRİNİN KOPYASI

Yeniçağ Gazetesinde yer alan habere göre; Yılmaz, yeni partiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki genel başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir"