AKP Karamürsel İlçe 88'nci Danışma Meclisi'nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP'den ayrılanların kuracağı yeni partiyle ilgili konuştu. Büyükakın, “Hedefte bir tane adam var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Son tahlilde yapmak istedikleri şeyin özeti budur. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Gerisi lafı güzaftır. Yeni bir parti kurulacak deniliyor. İktidara gelemeyeceği belli. İktidara gelme ihtimali olmayan bir parti kurulur mu? Dert belli. Hepsi bir araya gelmişler Recep Tayyip Erdoğan’a hücum ediyorlar” dedi.
Bugün 09:37 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:16 TSİ
Büyükakın yeni parti için ne dedi?
AKP Karamürsel İlçe 88'nci Danışma Meclisi'nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP'den ayrılanların kuracağı yeni partiyle ilgili konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz