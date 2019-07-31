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Hyundai Assan Genel Müdürü ayrılıyor

Hyundai Assan’ın en uzun süreli çalışanlarından biri olan Önder Göker, markadan ayrılıyor.
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28 yıldan uzun bir zamandır Hyundai Assan’ın birçok kademesinde görev alan ve bu sürenin son 6 yılını Genel Müdür olarak sürdüren Önder Göker,31 Temmuz 2019 itibariyle ayrılıyor. Önder Göker, 1 Mayıs 1991 tarihinde Hyundai’nin satış sonrası hizmetler bölümünde servis mühendisi olarak çalışmaya başladı ve daha sonraki yıllarda satış, pazarlama ve satış sonrası birimlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Son olarak 2013 yılı Eylül ayında Hyundai Assan’ın Genel Müdürlük pozisyonuna atanan Göker, görev süresince çeşitli başarılara imzasını attı.

28 YIL...

Hyundai Assan’daki 28 yılını birkaç satıra sığdırmanın kolay olmadığını belirten Göker, “Zaman çok hızlı geçiyor. Geçmişe dönüp baktığım zaman, otomotiv dünyasının en hızlı büyüyen ve en güçlü markalarından biri haline gelen Hyundai’nin Türkiye’de bugünlere gelmesine katkıda bulunduğumu görmek beni çok mutlu ediyor ve gurur veriyor.Türkiye otomotiv pazarında birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımla birlikte birçok başarılara imza attık ve markamıza sayısız ödüller kazandırdık.Bu değerli markadaki yolculuğumda görev aldığım her kademede başarılı sonuçlar elde ettikten tam 28 yıl 2 ay sonra hayatımın geri kalan döneminde farklı kariyer yolu çizmek adına görevimden ayrılmaya karar verdim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi. Hyundai Assan yönetimi de Önder Göker’e görev süresi boyunca gösterdiği katkılar ve başarılar için teşekkürlerini iletti.

Bugün 09:43 TSİ - Ekonomi

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