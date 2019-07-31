Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:53 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:56 TSİ

Aysun öğretmen hayatını kaybetti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve uzun yıllar öğretmenlik yapan emekli Aysun Başer, hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit’te uzun yıllar radyoculuk yapan Merhum Nusret Başer’in kızı, Yankı ve Okan Başer kardeşlerin anneleri, emekli öğretmen Aysun Başer 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün (Çarşamba) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bugün 09:53 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti mask
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti
Başiskeleli genç, kazada yaşamını yitirdi mask
Başiskeleli genç, kazada yaşamını yitirdi
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu
4. kattan düşen Murat Kaya, kurtarılamadı mask
4. kattan düşen Murat Kaya, kurtarılamadı
Kestiği ağacın altında kaldı mask
Kestiği ağacın altında kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

GALERİ

DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL