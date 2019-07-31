Aysun öğretmen hayatını kaybetti

İzmit’te uzun yıllar radyoculuk yapan Merhum Nusret Başer’in kızı, Yankı ve Okan Başer kardeşlerin anneleri, emekli öğretmen Aysun Başer 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün (Çarşamba) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

