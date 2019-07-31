İzmit’te uzun yıllar radyoculuk yapan Merhum Nusret Başer’in kızı, Yankı ve Okan Başer kardeşlerin anneleri, emekli öğretmen Aysun Başer 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün (Çarşamba) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Aysun öğretmen hayatını kaybetti
İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve uzun yıllar öğretmenlik yapan emekli Aysun Başer, hayatını kaybetti.
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İzmit’te uzun yıllar radyoculuk yapan Merhum Nusret Başer’in kızı, Yankı ve Okan Başer kardeşlerin anneleri, emekli öğretmen Aysun Başer 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün (Çarşamba) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz