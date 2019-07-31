Kirazlıyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve organik bal üreticisi olarak ticaret yapan Orhan Öztürk, bal kovanını açtığı zaman arıların ' Allah 'şeklinde bal yaptığını görünce çok şaşırdı. "Allah" yazısını gören Orhan Öztürk, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyledi.