Kirazlıyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve organik bal üreticisi olarak ticaret yapan Orhan Öztürk, bal kovanını açtığı zaman arıların ' Allah 'şeklinde bal yaptığını görünce çok şaşırdı. "Allah" yazısını gören Orhan Öztürk, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyledi.
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Petekte 'Allah' yazsısı çıktı
Kirazlıyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve organik bal üreticisi olarak ticaret yapan Orhan Öztürk, bal kovanını açtığı zaman arıların ' Allah 'şeklinde bal yaptığını görünce çok şaşırdı.
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Yorumlar
(2 )
Doğrucubaşı - Nerde yazıyor ya. ben mi göremiyorum. 4 tane yukarı çıkan çıkıntı mı yoksa :)
Emre Meşe - hadi ateistler bunuda açıklayın
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