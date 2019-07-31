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Petekte 'Allah' yazsısı çıktı

Kirazlıyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve organik bal üreticisi olarak ticaret yapan Orhan Öztürk,  bal kovanını açtığı zaman arıların ' Allah  'şeklinde bal yaptığını görünce çok şaşırdı.
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Kirazlıyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve organik bal üreticisi olarak ticaret yapan Orhan Öztürk, bal kovanını açtığı zaman arıların ' Allah  'şeklinde bal yaptığını görünce çok şaşırdı. "Allah" yazısını gören Orhan Öztürk, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

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Yorumlar

(2)
02

Doğrucubaşı - Nerde yazıyor ya. ben mi göremiyorum. 4 tane yukarı çıkan çıkıntı mı yoksa :)

Yanıtla . 0Beğen 31 Temmuz 11:29
01

Emre Meşe - hadi ateistler bunuda açıklayın

Yanıtla . 0Beğen 31 Temmuz 10:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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