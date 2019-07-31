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Onların da artık birer evi var

Büyükşehir Belediyesi, tedavileri yapılan bin 557 sokak hayvanını sıcak yuvaya kavuşturdu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan bin 557 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

2018-2019’DA 1557 SAHİPLENDİRME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2018 yılından bu güne kadar tedavileri yapılan bin 557 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu.

BİN 557 SAHİPLENDİRME İLE REKOR KIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018-2019 sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda yeni bir rekor kırdı. Bin 557 sokak hayvanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplendirildi. Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaları da önlendi.

HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?

Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi haftanın 7 günü, 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bakımevlerine gelerek beğendikleri hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyor. Hayvan sahiplenmesi sonrasında her bir hayvanın bir karnesi oluşturuluyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlar düzenli aralıklarla bakımevine gelerek, hayvanın bakımları gerçekleştiriliyor.

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