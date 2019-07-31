Hüseyin Erol’a ÖNEMLİ GÖREV

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in CHP'nin sevilen isimlerinden Hüseyin Erol ile İzmit Kent Konseyi başkanlığı görevi için görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından Hüseyin Erol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in verdiği görevi üstlendi. Hüseyin Erol İzmit Kent Konseyi için yönetimi oluşturmak için çalışmalara başladı. Ancak Hüseyin Erol’un İzmit Kent Konseyi başkanı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni görevi hakkında konuşan Erol, Başkan Hürriyet’in kendisinden sorumluluk almasını istediğini aktardı. Erol, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit Kent Konseyi hakkında bir kaç kez konuştuk. Kent Konseyini çok önemsediğini, halkta karşılığı olan ve güven duyulan, sevilen bir kentlimizin bu görevi üstlenmesi gerektiğini belirterek, sorumluluk almamı istedi.