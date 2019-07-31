Belediye Derince’de 7 isimle yollar ayrıldı

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3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek Belediye Derincespor’da 7 futbolcu ile yollar ayrıldı. Teknik adam Talip Yeşilyurt’un raporu doğrultusunda Uğur Can, Ufuk Gülez, Kerem Gülmez, Gökalp Çakan, İsmail İrvasa, Sefa Tunç ve İbrahim Demirbağ’a teşekkür edildi.