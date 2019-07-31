3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek Belediye Derincespor’da 7 futbolcu ile yollar ayrıldı. Teknik adam Talip Yeşilyurt’un raporu doğrultusunda Uğur Can, Ufuk Gülez, Kerem Gülmez, Gökalp Çakan, İsmail İrvasa, Sefa Tunç ve İbrahim Demirbağ’a teşekkür edildi.
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Belediye Derince’de 7 isimle yollar ayrıldı
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek Belediye Derincespor’da 7 futbolcu ile yollar ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz