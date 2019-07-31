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Kandıra sahillerinden 10 kamyon yosun toplandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra sahillerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında, bir haftada 10 kamyon yosun topladı
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Kandıra'daki sahiller, özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşanıyor. Birçok plajın mavi bayrağa sahip olduğu Kandıra sahilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla sahiller temiz bir çehreye bürünüyor. Sahil temizliği çalışmaları kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bir haftada 10 kamyon yosunu Kandıra sahillerinden topladı.

YOSUN TEMİZLİĞİ 1 HAFTA SÜRDÜ

Büyükşehir Belediyesi, plaj ve sahillerdeki temizlik çalışmalarını yıl boyunca rutin bir şekilde devam ettiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Kandıra ilçesinin tüm sahillerinde bir hafta boyunca, 105 personelle yosun temizliği çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatleri ve akşamüstü saatlerinde gerçekleştirilen yosun temizliğinde, 10 kamyon yosun sahillerden toplandı.

YOSUNLAR İZAYDAŞ’A TAŞINIYOR

Çalışmalar kapsamında 3 adet traktör, 2 adet JCB, 1 adet Kamyonet ve 1 adet kamyon ile hizmet sunuldu. Sahillerden toplanan yosunlar, taşıma araçlarıyla İZAYDAŞ’a götürüldü. Büyükşehir Belediyesi sahillerde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların temiz bir çevre de denize girebilmesini sağlamayı sürdürecek.

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