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Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün...

MTV, ocak ve temmuzda iki taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz (bugün). Ücretlerin yatırılabilmesi için birçok farklı kanaldan ödeme imkan sunuluyor
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyip ödeyebiliyor.

BİRÇOK KANALDAN ÖDEME

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Bunun için bankanızın mobil uygulamasındaki 'Ödemeler' kısmından 'MTV' bölümüne girip plakanızı yazmanız yeterli. Bazı bankalar MTV'yi kredi kartıyla ödeyenlere 3 taksit imkanı sunuyor.

CEZASIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN

MTV, ocak ve temmuzda iki taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı eklenir. Borcunuzu ödememeye devam ederseniz banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.

Bugün 11:04 TSİ - Ekonomi

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