Yüzbaşılarspor yarınlara hazırlanıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarık Durmuş “Gölcük Yüzbaşılar Spor Kulübü olarak, 97 çocuğumuzla antrenmanlarımızı Değirmendere Stadı’nda sürdürüyoruz. Hafta içi 5 gün antrenman yapan futbolcularımız, hafta sonunda yaş kategorilerine göre hazırlık maçlarına da ara vermeden devam edip, liglere hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu da Gölcük Fenerbahçe Spor Okulu ile öze maç yaptık. Misafirperverliğinden dolayı da duayen Yılmaz Tuncel hocamıza da teşekkür ederiz” dedi.

DURMUŞ: DESTEK VEREN HERKESE MİNNETTARIZ

Ailelerin kurduğu kulübe liderlik yapan Tarık Durmuş, yoğun ilgi ve destek gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'e, Gölcük Belediye Başkan Yardımcımız Fikret Ormancıoğlu’na, KASKF yöneticilerimiz Başkan Vekili Hüseyin Bat ve aynı zamanda KASKF yöneticisi ve Değirmendere Spor Kulübü Başkanı Severcan Kara’ya, bizlere sağladıkları destek içinde teşekkür ederiz. Yol arkadaşım Ömer Faruk Uzuner hocamla da sürekli irtibat halindeyiz ve ona çok şey borçluyuz. Ailelerimiz de bize güvendiği için ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.