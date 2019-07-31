Karamürselspor ‘Merhaba!..’ dedi

BAL’daki yeni temsilcimiz, eskiden 3.Lig’lerde oynamış olan Karamürselspor, yeni sezon çalışmalarına başladı. Sade bir törenle sezonu açan Sarı Lacivertlilere, Karamürsel Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı İsmail Yıldırım da destek verdi. Yöneticiler de açılışta hazır bulundu. Güzel bir görüntü veren takımda futbolcular da birbiriyle tanıştı. Takım ilk antrenmanını yaparak programına başladı. Daha sonra bir kamp merkezi seçilerek, lig öncesinde enerji depolanacak.