BAL’daki yeni temsilcimiz, eskiden 3.Lig’lerde oynamış olan Karamürselspor, yeni sezon çalışmalarına başladı. Sade bir törenle sezonu açan Sarı Lacivertlilere, Karamürsel Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı İsmail Yıldırım da destek verdi. Yöneticiler de açılışta hazır bulundu. Güzel bir görüntü veren takımda futbolcular da birbiriyle tanıştı. Takım ilk antrenmanını yaparak programına başladı. Daha sonra bir kamp merkezi seçilerek, lig öncesinde enerji depolanacak.
Bugün 11:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Karamürselspor ‘Merhaba!..’ dedi
BAL’daki yeni temsilcimiz, eskiden 3.Lig’lerde oynamış olan Karamürselspor, yeni sezon çalışmalarına başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz