Hürriyet şampiyonları bağrına bastı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Portekiz’de düzenlenen biatlon-triatlon dalındaki yüzme yarışında birincilik kazanan Kocaeli Yüzme Kulübü öğrencisi Ahmet Ege Önder’i, ikincilik kazanan Kocaeli Yüzme Kulübü öğrencisi Başak Yaprak Boğan’ı, üçüncülük kazanan Yıldızlar Yüzme Kulübü öğrencisi Emirhan Demirtaş’ı, LGS’de tam puan yapan Özel Seymen Koleji Öğrencisi Orhan Yavuz’u ve Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencisi Murat Deniz Korkmaz’ı makamında ağırlayarak, öğrencilere bisiklet hediye etti. İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca ve öğrenci velilerinin hazır bulunduğu buluşmada Başkan Hürriyet spor alanında ve eğitim alanında dereceye giren öğrencileri yürekten kutladı.