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Darıca ünlülerin akınına uğradı

Türk futbolunun eski ünlü hakemlerinden futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Darıca G.B. tesislerini ziyaret ederek, Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen ile görüştü.
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Türk futbolunun eski ünlü hakemlerinden futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Darıca G.B. tesislerini ziyaret ederek, Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen ile görüştü. Darıca Gençlerbirliği Tesisleri'ne hayran kaldığını ifade eden Ahmet Çakar, Darıca G.B.'nin Türk futbolunun önemli bir markası olduğunu ifade etti. Başkan Arif Gülen, Ahmet Çakar'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Başkan Gülen ve Ahmet Çakar daha sonra Darıca G.B.'nin Sepahan ile oynadığı hazırlık karşılamasını birlikte takip etti.

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