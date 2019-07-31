Türk futbolunun eski ünlü hakemlerinden futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Darıca G.B. tesislerini ziyaret ederek, Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen ile görüştü. Darıca Gençlerbirliği Tesisleri'ne hayran kaldığını ifade eden Ahmet Çakar, Darıca G.B.'nin Türk futbolunun önemli bir markası olduğunu ifade etti. Başkan Arif Gülen, Ahmet Çakar'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Başkan Gülen ve Ahmet Çakar daha sonra Darıca G.B.'nin Sepahan ile oynadığı hazırlık karşılamasını birlikte takip etti.
Bugün 11:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:27 TSİ
Darıca ünlülerin akınına uğradı
Türk futbolunun eski ünlü hakemlerinden futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Darıca G.B. tesislerini ziyaret ederek, Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen ile görüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz