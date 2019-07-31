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Spor danışmanlığı hizmetiyle şampiyonlar yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 30 branşta binlerce sporcuya hizmet veriyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 30 branşta binlerce sporcuya hizmet veriyor. Uzman antrenörler eşliğinde spor hayatlarını sürdüren mavi-beyazlı sporcuların antrenman ve yarışma performanslarının artması için Sportif Performans Danışmanı hizmeti de sunuluyor. Sporcular, Doç. Dr. Hakan Kolayiş önderliğinde saha içi ve dışındaki eksiklerini tamamlıyor.

SPORCU PERFORMANSI İÇİN

Sporcu performansları, altyapı, antrenman, beslenme, tesis gibi faktörlere göre şekilleniyor. Öte yandan sporcunun zihinsel olarak hazır hale gelmesi için de spor danışmanlığının önemi büyük. Bu kapsamda Kağıtspor, sporcularına spor danışmanlığı hizmetini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Kolayiş ile sunuyor.

“OLİMPİYAT ŞAMPİYONU SPORCUM VAR”

Büyükşehir Kağıtspor’un Sportif Performans Danışmanı Doç. Dr. Kolayış; “Eski milli sporcuyum. 18 yıldır milli takımlarda süper lig düzeyinde spor psikologluğu ve sportif performans danışmanlığı yapıyorum. Olimpiyat şampiyonu sporcum var. 1.5 yıl Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sportif performans danışmanlığını yaptım. Kağıtspor’da mümkün olduğunca hem müsabık sporculara hem de yeni başlayan sporculara ilgileniyorum” dedi.

Bugün 11:26 TSİ - Spor

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