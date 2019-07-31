Sanayi Köprülü Kavşağı, geçtiğimiz Mart ayının ortasında trafiğe açılmasına rağmen akıllarda işi alan müteahhit firma kaynaklı yaşılan sıkıntılar yer etmişti… Bu yüzdendendir inşası sık sık durma noktasına gelmişti. Tüm bu sıkıntıların ardından 6 ay önce hizmete giren kavşak 28 Haziran’da yeniden kapandı ve 20 günlük bakım çalışması uygulandı. Yeni yapılan köprülü kavşaktaki bakım çalışmaları vatandaşlarca soru işareti olarak algılansa da 20 günün sonunda sorunsuz bir şekilde trafik akmaya başlamıştı. Ancak köprülü kavşak yine bakım sebebiyle trafiğe kapandı. Çalışmanın yine 20 gün süreceği düşünülüyor.
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Sanayi Köprülü Kavşağı trafiğe kapandı!
Sanayi Köprülü Kavşağı bugün trafiğe kapandı. Sebep olarak bakım çalışması yapıldığı belirtildi.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorumlar
(2 )
Karabudun - kervan yolda düzülür..önce yap uydur kaydır sonra duruma göre düzelt..taktik bu..
Mühendis Mi Kasap Mı - Sıfır döktükleri asfalf yamuk yumuk araba zıp zıp zıplıyor. Bu yolu yapan mühendis mi kasap mı ? Olacağı buydu zaten...
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