İzmit Belediyespor’dan bir bomba daha

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, yıldız bir basketbolcu ile daha anlaştı. Sırbistan Milli takımının başarılı basketbolcusu SasaCado ile her konuda anlaşıldı. Son derece yetenekli ve kariyerli bir basketbolcu olan Cado, geçen sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor’da oynadı ve 29 maçta 12.1 sayı, 3.4 ribaunt ve 2 asist ortalamaları ile oynadı. Cado’nun Euro Cup’taki performansı da dikkat çekici. 6 Avrupa maçına çıkan Sırp Milli basketbolcu 12 sayı, 4.8 ribaunt ve 2.2 asist ile oynadı. Ülkemizde Samsun Canik Belediye ve İstanbul Üniversitesi’nde de 1 ve 2 pozisyonlarında oynayan SasaCado, 30 yaşında ve 1.78 cm. boyunda.