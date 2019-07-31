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İzmit Belediyesi’nden taleplere anında müdahale

İzmit Belediyesi vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlere anında müdahale ediyor. Belediyenin vatandaşlarla olan iletişimini güçlendirmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek için hizmete açılan WHATSAPP İletişim Hattı’na gelen talepler, belediye ekiplerince hızlıca çözüme kavuşturuluyor.
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Çukurbağ Mahallesi Bahariye Cad. 1.Oya Çıkmazı No:6’da ikamet eden Burak Yaşar isimli vatandaştan sabah 09.00’da WHATSAPP iletişim hattı üzerinden gelen talep, belediye ekiplerince bir buçuk saat içerisinde yerine getirildi. Evinin bahçesinde yapılan budama işlemi sonrasında ortaya çıkan çöp ve ağaç birikintilerinin alınmasını isteyen Burak Yaşar,    belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu memnuniyetini sosyal medya hesaplarında da paylaşan Burak yaşar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkür etti.

KOMŞUSU İÇİN TALEP ETTİ

Yine Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş WHATSAPP iletişim hattı üzerinden komşusu için belediyenin Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunmuş,  ilgili müdürlükte hemen harekete geçmiş ve vatandaşın talebine cevap vermiştir. 

DAHA GÜZEL VE DAHA YAŞANABİLİR İZMİT İÇİN ÖNEMLİ

Vatandaşların memnuniyeti ve hayır dualarıyla sonuçlanan bu hizmetin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, bilgi ve önerileri için vatandaşlara teşekkür ederken,   mavi masa ve WHATSAPP iletişim hattı üzerinden gelen bilgilerin daha güzel ve daha yaşanabilir bir İzmit için önemli olduğuna dikkat çekti.

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Yorumlar

(1)
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Manav - Gerçekten bu hizmet çok süper.

Yanıtla . 2Beğen 31 Temmuz 12:15

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