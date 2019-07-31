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Eczacıbaşı Kartepe’de unutulmaz bir gün!

2016 yılında ES Voleybol ile işbirliği yaparak Geleceğe Smaç projesini hayata geçiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, proje kapsamında 6-18 yaş arası binlerce kız çocuğunu sporla buluşturmaya devam ediyor. Kartepe Kampüsü de açılışını şölen havasında yaptı.
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BİR ÇOK KENTTE OKULLARI VAR

Yeni sezonda İstanbul‘da Ayazağa, Büyükçekmece-Alkent, Büyükçekmece-Mimaroba, Etiler, Bakırköy-Florya, Acıbadem, Koşuyolu, Tuzla ve Dragos, Ankara‘da Batıkent ve Ümitköy, İzmir‘de Gaziemir ve Karşıyaka, Antalya‘da Konyaaltı ve Muratpaşa, Muğla‘da Bodrum, Tekirdağ‘da Çorlu, Kocaeli‘de Kartepe ve Sakarya‘da Adapazarı olmak üzere 8 ilde 19 kampüste 3 bin 500 kız öğrenciye voleybol eğitimi veriliyor.

YILDIZ AKINI

Binlerce kız öğrenciyi voleybolla buluşturan ve voleybolun yıldızlarını bulmaya çalışan Geleceğe Smaç Projesi 2019-2020 sezonu açılış töreni, Marmara Koleji Spor Salonu’nda Başkan Faruk Eczacıbaşı, efsane liberomuz Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, ES Voleybol Spor Kulübü Başkanı Sırma Üç, öğrenciler, antrenörler, teknik ekip ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Soner Binici. Kartepe kampüsünü temsil ederken, çocuklar da unutulmaz bir gün yaşadı.

OKULLARDA TARAMALAR YAPILACAK

Kocaeli ve Sakarya kampüslerinin düzenleyeceği “Okullarda Voleybol Oynayalım” projesinde bölgede spor alanı olmayan okullar seçilerek, okul bahçelerine voleybol sahaları kurulacak, voleybol malzemeleri temin edilerek, öğrencilerle voleybol oynanacak. Sosyal sorumluluk projeleri en fazla 10 kişilik sporcu grupları tarafından yönetilecek ve en az 100 kişinin katılımı ya da katkısı ile Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bugün 12:20 TSİ - Spor

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