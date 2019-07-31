Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli derece geldi

Mavi Beyazlı judokalar, 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Genova kentinde yapılan İBSA Judo Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti. Olimpiyat yolunda ilerleyen sporcular, zorlu turnuvadan başarıyla dönerek takdir topladı.

ZEYNEP AVRUPA ŞAMPİYONU

Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Bu sonuçlarla Zeynep, en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu. 2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi ise üst düzey performans sergileyerek sporseverlerin alkışını topladı. Finalde Romanyalı rakibine talihsiz şekilde mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.