Altın Kemerli yarış pazar günü

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN GELECEKLER

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programı arasında yer alan altın kemerli Rahvan Binicilik müsabakalarına Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Sapanca, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon, Gölcük ve Değirmendere gibi bölgelerinden rahvan at sahipleri bu önemli yarışlara katılmak için Gölcük’e gelecekler.

ON KATEGORİDE YARIŞ YAPILACAK

Geleneksel Rahvan At Yarışları 16.Gölcük Koşusu 10 kategoride yapılacak. Yarışlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü taylar, üçlü taylar, ithal atlar A, ithal atlar B, Tozkoparan kategorileri bulunuyor. Büyük rekabetin olması beklenen yarışlar nefesleri kesecek.

PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00’DA…

On farklı kategoride yapılacak yarışlarda en büyük ödül Baş kategorisinde 20 bin TL olarak birinci olana verilecek. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanındaki Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde 4 Ağustos Pazar günü saat 13.00’de başlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bu önemli yarışlara rahvan at severleri davet etti.