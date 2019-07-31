Kentimizin duayen teknik adamı Vedat Şanbay yönetiminde çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Fenerbahçe Futbol Okulu, teknik heyetine iki yeni isim kattı. Şanbay, antrenörler Cihan Çetin ve Cüneyt Coşkun ile anlaştı.
Bugün 12:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Fenerbahçe Futbol Okulu teknik heyetine iki transfer daha
Kentimizin duayen teknik adamı Vedat Şanbay yönetiminde çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Fenerbahçe Futbol Okulu, teknik heyetine iki yeni isim kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz