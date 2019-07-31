Fenerbahçe Futbol Okulu teknik heyetine iki transfer daha

Kentimizin duayen teknik adamı Vedat Şanbay yönetiminde çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Fenerbahçe Futbol Okulu, teknik heyetine iki yeni isim kattı. Şanbay, antrenörler Cihan Çetin ve Cüneyt Coşkun ile anlaştı.